Ai nastri di partenza Future Campus Fabriano, 50 adesioni

Ai nastri di partenza Future Campus Fabriano (Ancona), l'innovativo percorso formativo rivolto ai ragazzi del comprensorio fabrianese ideato dal Comitato territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona, guidato da Federica Capriotti e sostenuto dalla Fondazione Aristide Merloni a partire da Francesco Merloni, che ha accolto con entusiasmo fin da subito il progetto e ha deciso di sostenerlo, con la consapevolezza del ruolo fondamentale che hanno i giovani nel futuro del nostro Paese e la necessità di lasciare loro un'eredità importante non tanto in termini economici ma quanto di valori in cui credere e su cui fondare la loro vita.

Il Campus, interamente gratuito, prenderà il via il 14 giugno per terminare il 22 luglio, sei settimane, due incontri settimanali e un unico fil rouge: una metodologia di didattica esperienziale dove parole come contaminazione, divertimento, gioco, sperimentazione, sfide creative, condivisione saranno insieme ai ragazzi le protagoniste degli incontri. Presenti testimonial azienda e ospiti per illustrare meglio la didattica che si intende seguire. "Dovevamo fare qualcosa per i ragazzi del nostro territorio - spiega Federica Capriotti - perché abbiamo bisogno di loro, soprattutto delle loro potenzialità spesso non valorizzate. Grazie al contributo del prof. Gabriele Micozzi, esperto di marketing e professore universitario, abbiamo costruito un vero e proprio percorso di vita, con l'obiettivo di stimolare la curiosità dei ragazzi verso il mondo che li circonda, far conoscere il territorio e le sue aziende, far prendere consapevolezza dei propri talenti e aiutarli a disegnare il loro futuro. Abbiamo raggiunto quasi 50 adesioni e questo è davvero un risultato che ci riempie di soddisfazione.

Ringraziamo Fondazione Aristide Merloni - conclude - e tutti gli imprenditori che verranno a portare la loro testimonianza e tutti gli altri attori sul territorio, in campo formativo, sociale e religioso. Davvero una risposta corale, che ci stimola a lavorare al meglio". (ANSA).