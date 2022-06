Us Acli: SportINTour; domani al via secondo weekend a Pesaro

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - L'Us Acli torna a Pesaro e lo farà da domani con il secondo e ultimo weekend dello SportINTour per una kermesse che si arricchisce di nuovi sport, dibattiti e ospiti di rilievo nazionale. "Non ci vogliamo mai accontentare - ha detto Damiano Lembo, presidente Us Acli - Dopo il grande successo dello scorso weekend siamo pronti a replicare dal 10 al 12 giugno con tante finali nazionali di diverse discipline sportive, senza dimenticare le occasioni di confronto per porre le basi di progetti futuri con l'obiettivo di rendere lo sport sempre più un traino di valori sociali e accessibile a tutti".

Sabato 11 giugno, infatti, nella sala del Cinema Astra alle 10.30 andrà in scena il convegno "Sport sociale e per tutti: ambiti di intervento e connessioni tra la riforma dello sport e quella del terzo settore" che vedrà gli interventi di tanti ospiti come il Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, l'assessora Mila Della Dora, le sottosegretarie per il Governo al Lavoro e allo Sport, Valentina Vezzali e Rossella Accoto, il presidente Nazionale dell'US Acli, Damiano Lembo, il responsabile delle Relazioni esterne e Istituzionali della Figc, Roberto Coramusi, e molti altri con la moderazione affidata al capo redattore Sport Nazionale Ansa, Piercarlo Presutti. (ANSA).