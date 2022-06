Torna a Tolentino il 15 e 16 luglio il Mood Festival organizzato dal collettivo Demood, che porta tra le colline delle Marche le atmosfere dei grandi festival europei di musica elettronica. Dopo lo stop imposto negli ultimi due anni dalla pandemia lo splendido Castello della Rancia di Tolentino (Macerata) tornerà ad animarsi con sound e istallazioni di ultima generazione studiate per dare seguito a un evento che ha visto la luce nel 2015.

Il collettivo Demood ha creato una due giorni speciale con stage, scenografie, audio, visual, ledwall, strip led e scenografie dal sapore europeo. "Ogni anno superiamo le 2500 presenze - dice il Dj Producer e fondatore Riccardo Prosperi - con appassionati di musica che arrivano da tutta Italia. Dopo il periodo buio per tutto il comparto della musica e dello spettacolo in generale, quest'anno non nascondiamo una grandissima emozione e non vediamo l'ora di poter condividere con tutti voi le due serate del Mood Festival al Castello della Rancia. Al termine di questi due anni d'incertezze non abbiamo smesso un attimo di credere nel progetto e siamo più carichi che mai". La line up di quest'anno vanta nomi del calibro di Adiel, Bawrut, Filippo Del Moro, Matisa, Simone De Kunovich e William Djoko.

L'area food dell'edizione 2022 sarà curata da Spacedelicious. Tutti i dettagli su www.demood.it e ww.moodfestival.it. (ANSA).