Teatro: a Marzia Ubaldi e Emanuela Moschin Premio Ugo Betti

(ANSA) - CAMERINO, 09 GIU - Premio alla carriera alle attrici Marzia Ubaldi e Emanuela Moschin da parte del Centro studi teatrali e letterari "Ugo Betti" di Camerino, città natale del drammaturgo-magistrato: (1892-1953): la consegna avverrà in una cerimonia il 10 giugno, in occasione del conferimento del XVIII premio nazionale di drammaturgia, all'auditorium Bocelli, alle 17:00. E' la sesta volta che il Centro studi teatrali e letterari "Ugo Betti" assegna un riconoscimento alla premio alla carriera, motivato dalla qualità e dalla diffusione dell'opera teatrale bettiana. Il Premio Betti alla carriera in passato è andato a Valeria Moriconi (1995), Corrado Pani (1997), Francesca Benedetti (1999), Anna Maria Guarnieri (2001), Giulia Lazzarini (2003). Il premio intende riconoscere la straordinario interpretazione di Marzia Ubaldi e Emanuela Moschin, insieme a Gastone Moschin (1929-2017), del dramma teatrale bettiano "Delitto all'Isola delle capre", nel 1992, in occasione della nascita del magistrato-drammaturgo, con la regia dello stesso Moschin. Un titolo che girò nei maggiori teatri italiani, dopo la prima all'Argentina di Roma. Da allora nessun'altra compagnia teatrale italiana di livello nazionale ha più messo in scena un dramma di Ugo Betti. Nella tournée 1992-1993 Moschin interpretava il ruolo dello "straniero" Angelo, Marzia Ubaldi quello di Agata e Emanuela Moschin quello di Silvia. Nel corso della cerimonia, le due atrici reciteranno un breve di "Delitto all'Isola delle capre". (ANSA).