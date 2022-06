Sanità: domani 'Oscar della salute' della Rete Città Sane Oms

Con l' assegnazione dell' Oscar della Salute 2020-2021 si concluderanno domani i lavori del XIX Meeting della Rete Città Sane Oms avviati oggi mattina ad Ancona, presidente di turno fino al 2023 con l'assessore Emma Capogrossi, presso la Mole, l'antico Lazzaretto, e quindi presidio sanitario, del capoluogo marchigiano. L'Oscar verrà conferito alla città che ha presentato il progetto ritenuto più efficace e condivisibile in materia di promozione della salute, inclusione sociale, benessere relazionale, mediazione sociale, azioni contro il degrado urbano. Al bando partecipano città della rete ma anche città non ancora aderenti, divise per categorie (come i piccoli Comuni). Al centro della prima giornata, che si è conclusa, con l'assemblea generale dei soci della Rete Città Sane Oms, l'intervento di Kira Fortune dell'Ufficio Regionale Europeo Oms che ha delineato il ruolo del Netowork delle Healthy Cities nel programma di lavoro Oms. Tra i temi all'attenzione della Rete "l'insegnamento con empatia", illustrato dalla psicologa Daniela Lucangeli dell'Università di Padova, alimentazione, stili di vita, clima e ambiente. Domani si parlerà di quello che i Comuni possono fare contro le arbovirosi, malattie trasmesse agli esseri umani da punture o morsi di animali come zanzare e zecche. Tra gli ospiti anche Ernesto Burgio, medico pediatra e divulgatore di fama internazionale, membro dell'Eceri (European Cancer and Environment Research Institute di Bruxelles), esperto di epigenetica e biologia molecolare, che parlerà dell'impatto dei cambiamenti ambientali sulla salute. (ANSA).