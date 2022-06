Maltempo: forti piogge ad Ancona, chiusa balneazione

Forti piogge e vento stanno interessando la zona di Ancona e il suo hinterland: diversi gli interventi dei vigili del fuoco e qualche strada allagata nella zona della Baraccola ma non si registrano particolari danni. I città però si stanno monitorando i sottopassi, nello specifico quelli sprovvisti di canali di deflusso dell'acqua, per i quali potrebbe essere disposta la chiusura.

A seguito delle piogge di queste ore, fa sapere il Comune di Ancona, sono stati "aperti gli scolmatori ed è stata chiusa la balneazione da Palombina nuova (confine con il Comune di Falconara Marittima) fino all'altezza del porticciolo di Torrette. Nel resto della Regione non si registrano invece criticità particolare dal punto di vista climatico: piogge nel Pesarese ma nessun disagio. (ANSA).