Caro gasolio: pescherecci Adriatico tornano in mare

(ANSA) - ANCONA, 09 GIU - I pescherecci di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia tornano in mare. Nuovo stop allo sciopero che va avanti da tre settimane. Le imbarcazioni torneranno a pescare per due giorni in Adriatico.

"Lunedì e mercoledì torniamo in mare per due giornate di pesca, martedì resteremo invece fermi per vedere cosa emerge dalla Conferenza Stato-Regioni in cui si parlerà della pesca" fanno sapere Francesco Caldaroni, presidente delle Marinerie d'Italia e Apollinare Lazzari, presidente dell'associazione produttori pesca di Ancona a conclusione del confronto fra le marinerie di Marche, Abruzzo e Puglia che si è svolto al mercato ittico di Civitanova Marche alla presenza di circa 200 tra armatori e pescatori. "Speriamo che arrivino risposte dal governo perché il gasolio continua a crescere " spiega Lazzari. Armatori e pescatori torneranno a incontrarsi la prossima settimana "per verificare nel frattempo cosa emerge". (ANSA).