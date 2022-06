Terremoto: Legnini, ok Ue a credito imposta investimenti imprese

"Una buona notizia per le imprese del cratere sisma 2016. La Commissione Europea, secondo quanto si è appreso, ha dato via libera senza obiezioni alle agevolazioni nazionali, sotto la forma del credito di imposta, per gli investimenti effettuati nel 2021 dalle imprese residenti nei 140 Comuni del cratere": è quanto scrive la Struttura commissariale per la ricostruzione del Centro Italia terremotato, sulla propria pagina Facebook. "Il credito di imposta che varia tra il 25% e il 45% del valore dell'investimento, a seconda della dimensione dell'impresa - viene spiegato ancora dalla Struttura che fa capo al commissario Giovanni Legnini - si applica a fronte di investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali". (ANSA).