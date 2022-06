Terremoto: inaugurata nuova sede ufficio Poste a Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 08 GIU - Inaugurata all'interno della struttura donata dal Rotary, la nuova sede dell'ufficio postale comunale di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), paese distrutto dal terremoto del 2016. Il locale, che garantisce gli standard di accoglienza e sicurezza per i clienti e il personale, è dotato di uno sportello abilitato a tutte le operazioni, del servizio wi-fi gratuito per connettersi a internet e di uno sportello Atm Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite. "La riapertura dell'Ufficio Postale in questa sede così funzionale è un grande segnale di ripartenza per il nostro territorio - ha commentato il sindaco Michele Franchi, presente alla cerimonia di taglio del nastro -.

Auguriamo un buon lavoro a Poste Italiane, che siamo sicuri continuerà a svolgere l'ottimo servizio di sempre al fianco dei nostri cittadini". "Il prossimo passo - ha proseguito il sindaco - deve essere la riapertura per 6 giorni settimanali: non dimentichiamo che l'ufficio di Arquata serve non solo il nostro Comune ma un intero comprensorio e i tre giorni di apertura che hanno caratterizzato il periodo dell'emergenza covid non sono sufficienti a soddisfare le esigenze del territorio. Dai vertici di Poste abbiamo avuto rassicurazioni e sono certo che terranno fede alla parola data, ora però aspettiamo i fatti". "Un grazie sincero va a tutti i distretti Rotary italiani - ha concluso il sindaco - in particolare a tutti coloro che si sono adoperati in prima persona per la realizzazione di questo centro". Per l'assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli si tratta di "un ulteriore passo avanti per la rinascita di Arquata, ma ora è importante tornare all'apertura dell'ufficio per sei giorni a settimana, come è sempre stato fino all'emergenza covid e come è giusto che sia d'ora in avanti".

"Alla costruzione di questa struttura hanno contribuito tutti i distretti Rotary d'Italia - ha ricordato Gabrio Filonzi del Rotary -, una cosa rara se non unica. Questo è un simbolo dell'Italia fattiva, a cui sta a cuore la ricostruzione".

