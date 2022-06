Orlando, votare Pd? In 3 anni 'schivati' suggerimenti destra

(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - "Perché votare il Pd in queste Comunali? Perché è la forza che in questo momento si è assunta la responsabilità di tirare fuori il Paese da una situazione molto difficile, perché credo che sia il partito che si è intestato il tema della lotta alle diseguaglianze sociali e della difesa del lavoro". Ha risposto così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando rispondendo a una domanda dei cronisti a Jesi a margine di un'iniziativa a sostegno della candidatura a sindaco di Lorenzo Fiordelmondo.

"Credo che ci sia una ragione in più: - ha aggiunto - che in questi due tre anni non abbiamo fatto niente di quello che suggeriva la destra, cioè né 'libera tutti' durante la pandemia, né la battaglia contro l'Europa nel momento in cui l'Europa era l'unico interlocutore per provare a ripartire. Vorrei ricordare sempre a tutti gli elettori che la lega e Fratelli d'Italia - ha concluso - sono due forze politiche che hanno votato contro il Pnrr al Parlamento Europeo". (ANSA).