Covid: nelle Marche 512 positivi, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - Sono 512 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata su 1.965 tamponi diagnostici: il tasso di incidenza continua a salire e arriva a 192,69 su 100mila abitanti (ieri 185,97). I dati sono resi noti dalla Regione Marche. Non ci sono stati nuovi decessi legati al covid e il numero totale resta fermo a 3.918 dall'inizio della pandemia. In lieve aumento i ricoveri: sono 61, +2 su ieri: 3 in terapia intensiva, 4 in semi intensiva, 54 in reparti non intensivi. L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte di malati covid sale a 1,9%, quella nei reparti non intensivi a a 5.9%. Ci sono 4 persone in osservazione nei pronto soccorso, 21 ospiti nelle strutture territoriali. In una settimana sono stati registrati 2.898 positivi. (ANSA).