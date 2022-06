Bandiera Blu: Pesaro 'maggiorenne' issa la sua 18/a

Pesaro issa la sua 18/a Bandiera Blu: "un segnale di continuità che restituisce l'impegno dell'Amministrazione nella tutela e valorizzazione interventi a garanzia della qualità delle acque, dei servizi di qualità offerti e il valore delle iniziative di educazione e di tutela ambientale della città", osservano il vice sindaco sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini e l'assessora alla Sostenibilità Heidi Morotti. La cerimonia si è svolta sul molo di lungomare Nazario Sauro a cui hanno partecipato anche associazioni di categoria, operatori balneari e Capitaneria di Porto. Tra i 32 criteri di giudizio esaminati dalla giuria nazionale nell'assegnare il vessillo figurano: la validità delle acque di balneazione; l'efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria; la raccolta differenziata; le piste ciclabili; i corsi d'educazione ambientale; le strutture alberghiere. Da quest'anno, Fee ha inoltre inserito un nuovo parametro: l'impegno sociale e l'inclusività, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

"La nostra Bandiera Blu diventa maggiorenne - hanno aggiunto - e sottolinea il costante miglioramento dei requisiti di Pesaro valutati dalla Fee (Foundation for Environmental Education, ong danese, ndr) nell'assegnazione del vessillo". Tra questi anche i parametri riferiti alla qualità dell'acqua di Baia Flaminia, "in costante miglioramento, hanno raggiunto un ottimo livello nel 2021".

"La Bandiera Blu è una cartolina in più da offrire, in termini di credibilità, a un turismo sempre più alla ricerca di qualità, oltre a essere un richiamo doveroso alla tutela ambientale su cui tanto stiamo lavorando". Il riferimento di Vimini e Morotti è ai progetti "sperimentali" già attivati e rivolti alle politiche sul mare - come l'Oasi delle tartarughe, che racconta una storia di ambiente marino sano, come il lavoro fatto con il Parco San Bartolo sulla tutela delle specie marine, come l'Ecoisola al porto - operazioni che consegnano, nell'insieme, l'immagine di Pesaro, città di un mare di qualità". (ANSA).