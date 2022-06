Terremoto: ad Acquasanta nuova elisuperficie elisoccorso

(ANSA) - ACQUASANTA TERME, 07 GIU - E' stata inaugurata ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) la nuova elisuperficie adibita al servizio dell'elisoccorso al volo diurno e notturno. Il progetto è stato finanziato con il contributo delle donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 attivato dopo il terremoto del 2016. Il soccorso sanitario costituisce una competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale pertanto è stato approvato lo schema di "Protocollo d'intesa relativo a implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) e dei siti di atterraggio non convenzionali (HLS non STD) per operazioni NVG, finalizzati al servizio di elisoccorso e protezione civile", tra Regione Marche, Enti proprietari di elisuperfici e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona. "Un' opera importantissima per il nostro territorio che permette di avere un servizio essenziale sia in caso d'emergenza, che per la salute e l'incolumità di residenti e turisti, fruitori delle nostre aree montane" ha commentato il sindaco Sante Stangoni. (ANSA).