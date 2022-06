Covid: nelle Marche 706 positivi, nessun decesso, incidenza sale

(ANSA) - ANCONA, 07 GIU - Sono 706 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, con tasso di incidenza in rialzo a 185,97 su 100mila abitanti (ieri 175,40).

Sono i dati resi noti dalla Regione Marche. Non ci sono stati nuovi decessi legati al covid nelle ultime 24 ore e il totale resta fermo a 3.918. I ricoveri ospedalieri sono 59 (2 in intensiva, 3 in semi intensiva e 54 in reparti non intensivi), a cui si aggiungono 4 persone in osservazione nei pronto soccorso e 24 ospiti di strutture territoriali. Invariata l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti covid a 0,9%, in diminuzione per i non intensivi a 5,8%. Sono 9.828 le persone in quarantena, di cui 176 con sintomi. Nell'ultima settimana (tra il 31 maggio e il 6 giugno) le Marche hanno fatto segnare complessivamente 2.797 positivi. (ANSA).