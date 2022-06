A Design Terrae Festival a Tolentino si parla di transizione

(ANSA) - TOLENTINO, 07 GIU - Dal 23 giugno al 2 luglio il Castello della Rancia di Tolentino (Macerata) ospita il Design Terrae Festival, kermesse organizzata dall'associazione omonima nata per volere dell'imprenditore e mecenate Franco Moschini, patrocinata dal Comune di Tolentino. Con la direzione artistica di Carlo De Mattia, il festival intende sviluppare il tema della "transizione": cinque serate ad ingresso gratuito, che indagano con registri e linguaggi diversi, dalla conferenza alla tavola rotonda, dalla performance artistica all'installazione immersiva, dal live musicale alla realtà virtuale, il passaggio da uno stato di cose all'altro, la ricerca di una transizione verso la sostenibilità sociale, culturale, ambientale. Tra gli appuntamenti principali l'apertura di giovedì 23 giugno alle 21, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, con Tessa Gelisio, Simona Roveda, co-fondatrice di Fattoria Scaldasole; Giacomo Zanchetti, designer di borse di lusso e ideatore di uno chalet di charme nel cuore dei Sibillini, lo Z-chalet di Bolognola; Claudio Rovere, presidente e ceo di Holding Industriale spa, che investe in Pmi d'eccellenza nella manifattura fashion italiana; Berardino D'Errico, fondatore e ceo di Smartway, giovane startup che opera nel mondo del remote working; il team de L'occhio nascosto dei Sibillini che narra con video e foto la vita degli abitanti dei monti, preservando ambiente e territorio. In programma anche performance di danza verticale di Cafelulé e proiezioni immersive. Il 29 giugno "Segnale d'allarme - La mia battaglia VR", spettacolo in realtà virtuale con la regia di Elio Germano e Omar Rashid, tratto dalla piece teatrale "La mia Battaglia". Il Design Terrae Festival si chiude il 2 luglio con un concerto di HU, al secolo Federica Ferracuti, cantante, producer e polistrumentista fermana reduce da Sanremo 2022, preceduta da N.A.I.P., progetto di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri, finalista di X-Factor 2020. Gli altri appuntamenti sono una tavola rotonda sul Pnrr (27 giugno) e "Edera: un manifesto", progetto a cura dell'associazione Zagreus che racconta l'Alto Maceratese attraverso le parole, le idee e le opere degli artisti under 30 (28 giugno). (ANSA).