Teatro:Premio Moriconi a Ottavia Piccolo e Francesca Garolla

E' Ottavia Piccolo la vincitrice della quarta edizione del "Premio Valeria Moriconi - Protagonista della scena", istituito dalla città di Jesi nel ricordo della grande attrice e concittadina scomparsa il 15 giugno di 17 anni fa, nella sua città natale. Il premio, attribuito nelle passate edizioni ad Isabelle Huppert (2009), Monica Guerritore (2011) e Emma Dante (2020), è stato assegnato ad Ottavia Piccolo in virtù di un magistero attorale e dell'impegno per un teatro che "metta in crisi" e "faccia discutere". "In queste parole di Valeria Moriconi possiamo trovare il senso e la motivazione più vera e profonda del Premio", fanno sapere gli enti promotori, Comune di Jesi, Fondazione Pergolesi Spontini, Amat e Centro Studi Moriconi.

Nell'assegnazione alla Piccolo, si ricorda anche il legame tra le due attrici, stretto nel 1971 sul set televisivo de "Il mulino del Po".

Vincitrice del Premio Moriconi 2022 per la sezione "Futuro della scena" è la giovane autrice e drammaturga Francesca Garolla. L'assegnazione consentirà alla Garolla di lavorare su un nuovo progetto drammaturgico che verrà presentato al pubblico nel 2023. La serata di premiazione delle due vincitrici, in data che sarà annunciata a breve, vedrà anche la messa in scena al Teatro pergolesi dello spettacolo "Donna non rieducabile" di Stefano Massini, tra i cavalli di battaglia di Ottavia Piccolo grande interprete di una vicenda ispirata ad Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa il 7 ottobre 2006.

Nel ricordo di Valeria Moriconi, si terranno nel mese di giugno due eventi: il 10 giugno ore 18 alle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi la presentazione della conclusione del progetto di riordino e di inventariazione dell'Archivio Valeria Moriconi, donato dalla famiglia dell'attrice alla città di Jesi e ora del tutto digitalizzato grazie a fondi di Regione e comune; dal al 15 al 26 giugno la mostra "Valeria. Fotoromanzo di una vita" a Palazzo dei Convegni con foto e documenti inediti recentemente donati alla città di Jesi dalla famiglia Spiga.

