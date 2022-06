Museo: opere d'arte salvate da chiese danneggiate sisma 2016

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 06 GIU - All'interno del palazzo arcivescovile di San Severino Marche (Macerata), nasce il Museo dell'Arte Recuperata (MARec), il nuovo museo diocesano dell'Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche (Macerata), con le opera salvata dalla Chiese danneggiate dal sisma del 2016, che sarà inaugurato sabato 11 giugno alle 16:30.

Ricchissimo è il patrimonio esposto, di cui fanno parte autentici gioielli, come la Madonna del Monte di Lorenzo d'Alessandro o la statua lignea della Madonna di Macereto.

Tra le tante e tante opere, di ogni epoca e di qualità disparata, che hanno trovato ricovero provvisorio in questo antico palazzo, la scelta è stata infatti dettata dalla volontà di comporre un quadro il più possibile rappresentativo dell'arte sacra prodotta da queste terre e per queste terre tra il Duecento e il Settecento, riportando parte del patrimonio di cui le chiese dell'Arcidiocesi possiedono. "Dopo la distruzione provocata dal terremoto del 2016 nell'Italia centrale - commenta l'Arcivescovo, mons. Francesco Massara - la rinascita passa anche dal recupero delle opere d'arte. A donare nuova speranza a questo territorio duramente provato dal sisma, è proprio il museo della rinascita del quale accanto ai capolavori esposti entrerà in funzione un laboratorio di restauro dove la creatività artistica potrà unirsi al desiderio di costruire con il proprio talento un futuro finalmente luminoso". (ANSA).