Us Acli: successo SportINTour, Lembo 'tre giorni fantastici'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Un successo lo SportINTour 2022. Si è chiuso il primo dei due weekend di sport a Pesaro targato US Acli e i numeri sono già da record, in attesa di raddoppiarli già il prossimo fine settimana per il secondo e ultimo appuntamento con le finali nazionali. Mille presenze alberghiere, di cui più della metà composte da atleti e atlete partecipanti che si sono sfidati a calcio, pallavolo, karate e non solo, perché non sono mancati anche momenti formativi e di confronto, come il progetto "TIRO A RETE" che ha visto il suo culmine ieri sera con il triangolare di calcio a 5 immigrati sotto le stelle della riviera pesarese.

Integrazione multiculturale è la parola d'ordine e per questo i primi cinque minuti di ogni partita hanno visto tutti i ragazzi impegnati nei match giocare mano nella mano, senza possibilità di staccarsi. Attività integrata proseguita con una parte di formazione nell'hotel Des Bains, mentre a pochi passi l'asd Pallavolando di Latina giocava in piazza della Libertà esibendosi nel tiro con l'arco, nel lancio del vortex e nella pallavolo favorendo l'attività sportiva di ragazzi e ragazze disabili. Una volta concluse le finali dei campionati nazionali è il momento delle premiazioni con medaglie e attestati di partecipazione a partire dall'asd Pallavolando fino alle categorie di calcio e pallavolo.

"Grazie a tutti, sono stati tre giorni bellissimi all'insegna dello sport e della formazione con al centro i valori che contraddistinguono l'Us Acli - è stato il discorso conclusivo del presidente, Damiano Lembo -. Ringraziamo Pesaro per la sua accoglienza e l'amministrazione che, uniti al lavoro straordinario di tutto il nostro ente, hanno reso speciale questo primo weekend. Come Us Acli siamo pronti a raddoppiare e darvi appuntamento al prossimo venerdì per altri tre giorni di amicizia, sport ed educazione".

Dal 10 giugno, infatti, ripartirà lo SportINTour con tantissimi impegni già in programma come la presidenza nazionale Us Acli o le tantissime attività legate alle arti marziali, al nuoto, al padel e al tiro con l'arco, senza dimenticare il convegno di sabato 11 giugno alla presenza tra gli altri della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. (ANSA).