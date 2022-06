Motori: a Fano torna Giro Metauro,gara storico-sportiva Aci

(ANSA) - FANO, 05 GIU - Torna il Giro del Metauro, manifestazione a carattere non agonistico per auto di interesse storico-sportivo di Fano. Un'edizione la XXXI, in programma domenica 5 giugno, che riveste particolare importanza per l'Automobile Club Pesaro e Urbino, perché segna la prima uscita del Club dopo la recente affiliazione al Club ACI Storico.

"L'adesione del Motor Club Lucio Ricci di Fano al progetto ACI Storico è motivo di soddisfazione per il nostro Ente che crede nel valore della passione che anima i soci del Club nel rendere vivo il patrimonio storico motoristico e nel condividere con noi momenti di incontro e di promozione del nostro territorio", dichiara il presidente dell'Automobile Club Pesaro e Urbino Paolo Emilio Comandini. La manifestazione prevede il raduno delle auto alle 8.30 a Fano, sotto l'Arco di Augusto per poi raggiungere Cagli. Il rientro, alle 16 circa, sarà sul lungomare di Fano. (ANSA).