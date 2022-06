Ginnastica:ritmica; bagno d'oro a Pesaro con Raffaeli e Farfalle

(ANSA) - PESARO, 05 GIU - Un bagno d'oro, d'emozioni e di entusiasmo con il tifo da stadio della Vitifrigo Arena di Pesaro per la ginnastica ritmica azzurra. Merito di una stratosferica Sofia Raffaeli e delle sempre più magnifiche Farfalle. Dopo aver scritto la storia della ritmica con la prima Coppa del Mondo nell'all around per l'Italia, la Raffaeli continua a dominare la scena nella tappa finale della World Cup portandosi a casa altre due medaglie d'oro. La campionessa marchigiana domina la prova al cerchio con il punteggio di 32.800 precedendo la giovane bulgara Stiliana Nikolova (31.300) e la lettone Jelizaveta Polstjanaja. Quinta Miliena Baldassari con il punteggio di 30.150. Nell'esercizio con la palla la 'formica atomica' si supera stravincendo con un super 33.650 davanti alla slovena Ekaterina Vedeneeva (31.150 punti) e la bulgara Nikolova (31.000). Solo settima la Baldassari tradita da una perdita con 29.150 punti.

Festa grande a Pesaro anche grazie alle Farfalle che griffano l'esercizio ai cinque cerchi con un fantastico 34.800 che vale l'oro: le aviere dell'Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean staccano nettamente la Cina (31.750) e la Bulgaria (31.500) (ANSA).