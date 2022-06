Pd: Letta, "nelle Marche ripartenza da sindaci e territori"

(ANSA) - ANCONA, 04 GIU - "Il Pd delle Marche riparte dai territori". Lo ha detto il segretario nazionale dei Democratici, Enrico Letta, stamani a Jesi per sostenere la candidatura a sindaco di Lorenzo Fiordelmondo. "Abbiamo avviato un importante lavoro di ripartenza - ha aggiunto - Abbiamo capito e stiamo cercando di capire quali sono state le ragioni che vi hanno portato così in basso". "Adesso ripartiamo dai sindaci e dai territori, per questo ieri sera ero a Fabriano e stamani a Jesi", ha concluso il segretario Pd. (ANSA).