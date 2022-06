Legalità: murale studenti Folignano per Falcone e Borsellino

"Possiamo sempre fare qualcosa". Le parole di Giovanni Falcone indicano la via. Inaugurato a Villa Pigna di Folignano (Ascoli Piceno) il murale "Legalità", che riproduce la celeberrima foto in cui Falcone è seduto accanto a Paolo Borsellino, ideato e realizzato dagli studenti e dagli insegnanti dell'Isc Folignano-Maltignano con la collaborazione dell'artista Barbara Tomassini, in occasione del 30/o anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, per onorare tutte le vittime di mafia che hanno segnato la storia italiana. L'opera si trova sulla parete di fianco all'ingresso della scuola secondaria. Presente l'amministrazione comunale.

"Un messaggio importante - ha affermato Matteo Terrani, sindaco di Folignano - in un territorio che, seppur distante geograficamente da quei fatti e dalla Sicilia, ha il dovere di preservare la memoria, testimoniare quanto accaduto e trasmettere quei valori alle giovani generazioni. Faccio i complimenti ai ragazzi e a Barbara: è un'opera bellissima". "Le parole che avete scritto a caratteri cubitali: coraggio, lealtà, onestà, fratellanza, amicizia, condivisione siano uno strumento di guida, valori di crescita per diventare cittadini onesti.

Quel filo rosso che abbraccia la parola "legalità" sia per voi una meta verso un futuro migliore", ha osservato Brunella Casini, assessore all'Istruzione.

"Stiamo intraprendendo - ha spiegato Laura Addis, consigliera delegata Cultura un lavoro di concerto con l'istituto scolastico che punta a sensibilizzare le nuove generazioni e sviluppare in loro un forte senso civico. È importante educarle, istruirle ed informarle: solo intervenendo su di esse è possibile sperare in un reale cambiamento". All'evento presenti anche il comandante provinciale dei Carabinieri Giorgio Tommaseo e la vice questore Laura Pratesi. Nel corso della mattinata gli studenti hanno partecipato ad un incontro con la vice presidente di Libera Contro le Mafie, Daniela Marcone, in collegamento. (ANSA).