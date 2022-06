In fiamme 7mila mq sterpi e fogliame ad Ancona,spente da Vvf

In Via della Ferrovia ad Ancona un incendio di sterpi e fogliame ha interessato un'area di circa 7mila mq. La squadra di Ancona intervenuta con due autobotti per spegnere le fiamme e sta bonificando la zona mettendo in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale (ANSA).