Covid: Marche, -2 ricoveri e 548 casi, incidenza sale a 178

Scende ancora sotto quota 70 (69) il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: attualmente c'è un solo paziente in Terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), ricoverato ad Ancona, e dunque nessuno a Marche Nord; i ricoverati in Semintensiva sono 4 (-1) e 64 in reparti non intensivi (invariato) mentre sono state dimesse 11 persone nell'ultima giornata. Lo fa sapere la Regione. In 24ore registrati 548 contagi e l'incidenza è salita da 171,74 a 178,13. Due i decessi - un 70enne di Ascoli Piceno e un 86enne di Fano, entrambi con patologie pregresse - e il totale regionale di vittime si porta a 3.917.

In un giorno analizzati 2.535 tamponi tra i quali 2.171 nel percorso diagnostico (25,2% di positivi) e 364 nel percorso guariti. Tra le province rilevati 157 casi ad Ancona, 116 a Macerata, 101 a Pesaro Urbino, 77 ad Ascoli Piceno e 56 a Fermo mentre 40 positivi provengono da fuori regione. Il numero più alto di positivi nella fascia d'età 25-44 anni (140); seguono quelle tra 45-59 anni (127) e 60-69 anni (100). Il totale di positivi scende a 3.555 (-79), gli isolamenti fiduciari sono 5.263 (-335) e i guariti/dimessi sono 467.534 (+618). Ci sono inoltre 24 persone ospiti di strutture territoriali e cinque in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).