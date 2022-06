Comunali: Gasparri a Civitanova, Ciarapica merita riconferma

Il sindaco di Civitanova Marche Ciarapica, "che guida l'amministrazione di centrodestra, merita la conferma dopo aver ben amministrato una delle più importanti città delle Marche". Lo afferma il sen Maurizio Gasparri responsabile Enti Locali di Forza Italia che oggi è "nelle Marche per incontri elettorali. Di particolare rilievo le elezioni di Civitanova Marche, - afferma - dove il sindaco Ciarapica, che guida l'amministrazione di centrodestra, merita la conferma dopo aver ben amministrato una delle più importanti città delle Marche. Con Ciarapica ho incontrato operatori del settore balneare, del turismo e del commercio".

Forza Italia, sottolinea Gasparri, "è in prima linea per difendere realtà produttive fondamentali per il territorio. Dopo gli incontri di Civitanova ho avuto degli appuntamenti nel fermano. Dove le aziende invocano a gran voce la concreta applicazione dell'estensione della Zes (Zona economica speciale) per la quale si è particolarmente battuta Forza Italia".

"Ho parlato con vari protagonisti di questa vicenda, che coinvolge il governo nazionale nella figura del ministro Carfagna, ma che deve vedere la Regione Marche in prima linea. - riferisce Gasparri - Agendo sulla base delle iniziative assunte nella vicina Regione Abruzzo si potranno accorciare i tempi. FI nel contesto europeo, facendo parte del Partito popolare europeo, si attiverà, come ha già fatto, a partire dal suo coordinatore nazionale Tajani, per ottenere il sostegno dell'Unione Europea per l'estensione nelle Marche della Zes".

La Regione, dice ancora il responsabile FI degli Enti Locali, "intende cogliere ovviamente con rapidità quest'opportunità, che oggi mi è stata rappresentata con forza da imprenditori della realtà fermana. Questi territori sono penalizzati dalla politica delle sanzioni alla Russia - afferma Gasparri - e devono trovare nella Zes anche una risposta a questa scelta necessitata. Forza Italia sarà decisa in questa iniziativa e anch'io come responsabile nazionale Enti Locali seguirò quotidianamente questo tema insieme all’on. Tajani e sollecitando la guida della Regione Marche perché si passi finalmente dalle parole ai fatti. L’estensione della Zes alle Marche sarà anche per il presidente Acquaroli - conclude - un motivo caratterizzante della sua gestione della Regione. C’è molta aspettativa nel centrodestra e va concretizzata”.(ANSA).