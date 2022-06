Whirlpool: oggi chiuso per cassa integrazione sito di Melano

(ANSA) - FABRIANO, 03 GIU - Parte la cassa integrazione ordinaria per il mese di giugno nello stabilimento della Whirlpool di Melano di Fabriano (Ancona). Oggi tutti i lavoratori a casa. Dal 6 al 10 e dal 13 al 16 giugno, invece, capacità produttiva ridotta all'incirca al 50%. Dal 17 giugno, poi, partiranno le ferie estive a scorrimento per le restanti due settimane del mese, vale a dire per la metà circa dei 550 lavoratori impiegati. I fermi riguarderanno sia la parte di produzione dei modelli a gas che l'elettrico.

Già è stato reso noto che a luglio si farà ricorso a ulteriori tre giorni cassa integrazione. Previste, le residue due settimane di ferie estive a scorrimento per la restante parte dei dipendenti che non hanno goduto delle ferie a giugno.

"La multinazionale americana ha affermato che l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale - secondo quanto riferisce Pierpaolo Pullini, responsabile per la Fiom del distretto economico di Fabriano - è dovuto a una temporanea contrazione del mercato e alle difficoltà, causa scenari internazionali complicati anche per il conflitto in Ucraina, nel reperimento delle componentistiche". "L'azienda - chiede Pullini - chiarisca fin da subito come intende recuperare l'attuale mancanza di volumi produttivi e le azioni che intende intraprendere per evitare inefficienze produttive, fermi e disagi alle persone, confermando al più presto la strategicità del polo di Melano e di tutto il territorio fabrianese". (ANSA).