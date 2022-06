Turismo: nuova sede Fondazione Visit Gabicce

(ANSA) - GABICCE MARE, 02 GIU - Inaugurata alla presenza dell'assessore regionale Stefano Aguzzi e del vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Bancani la nuova sede in via Della Vittoria della Fondazione Visit Gabicce. Una realtà fondata nell'aprile del 2022, che riunisce gli operatori turistici (albergatori, ristoratori, commercianti e bagnini) del Comune di Gabicce accomunati da un'unica mission: la promozione del territorio come destinazione esperienziale e la valorizzazione delle tipicità, delle iniziative e degli eventi organizzati in loco per intrattenere, far emozionare e soddisfare i desideri e le necessità dei turisti, da chi è interessato al divertimento e alla spiaggia attrezzata di Gabicce Mare a chi preferisce il silenzio e alla spiaggia incontaminata di Sottomonte; di chi è alla ricerca di un'immersione nella natura, nello sport, nell'enogastronomia, nello shopping e nella cultura.

La nuova sede, collocata in una delle zone centrali della città, vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano soggiornare o visitare Gabicce: uno spazio al quale rivolgersi per avere informazioni turistiche, prenotare visite guidate o tour esperienziali legati a mare, cultura, sport, enogastronomia e scoperta del territorio, accedere a servizi dedicati, acquistare biglietti per eventi, spettacoli, parchi di divertimento e tanto altro ancora. Sarà inoltre attivo un noleggio di bike ed e-bike a disposizione di tutti gli appassionati di cicloturismo, che potranno anche ottenere indicazioni su percorsi e itinerari. Presidente della Fondazione è Francesco Ceccarelli. (ANSA).