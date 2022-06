Sanità: Croce Gialla Ancona, quasi 22.400 servizi nel 2021

Nel 2021 la Croce Gialla di Ancona, che attualmente può contare su 42 mezzi tra ambulanze, taxi sanitario e ambulanza veterinaria, ha compiuto 15.092 servizi con le ambulanze e ben 7.302 con le vetture adibite a taxi sanitario; le ambulanze hanno percorso sempre nel 2021 qualcosa come 294.294 km mentre i taxi hanno toccato quota 17.0141. Sono numeri forniti durante l'Assemblea dei soci.

" Il Bilancio sociale 2021 - ha detto il presidente Alberto Caporalini durante l'Assemblea nella quale è stato votato il bilancio - è stato redatto secondo le relative linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comunicando all'esterno attività e servizi erogati nell'anno con i relativi dati, tenendo insieme le gestionale, strategica, relazione e la rendicontazione economica. Nonostante il secondo anno di pandemia la Croce Gialla è andata avanti offrendo una serie di tipologie di servizio alla cittadinanza".

Il presidente ha evidenziato aspetti legati all'attività della Croce Gialla come il rapporto consolidato con il Cantiere Navale, come il 5X1000 sia stato fondamentale per acquistare due nuove ambulanze e come la cittadinanza ancora una volta sia stata al fianco dell'associazione.

Nel 2021, dei 406.436 km percorsi dai mezzi dell'associazione 91.543 sono quelli effettuati per conto del 118 mentre 141 782 per il Comune nell'espletamento dei servizi sociali. Per il vestiario spesi quasi 33mila euro materiale che rispetta tutti gli standard in materia di sicurezza. Nel 2021 il Covid, nonostante le tante donazioni avute da privati e cittadini, ha richiesto quasi 31mila euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali. La Croce Gialla nel 2021 ha impegnato circa 100mila Euro per attrezzatura sanitaria.

Caporalini ha rimarcato l'opera svolta dai volontari e dai dipendenti dell'Associazione. Consegnata una targa a Sauro Giovagnoli direttore di sede giunto a fine mandato e punto di riferimento dell'associazione; premiato anche il socio Gigi Pacenti che aveva donato due taxi sanitari alla Croce Gialla di Ancona. Nominata anche la commissione elettorale per la votazione per il rinnovo del consiglio che si terra il prossimo 2 Luglio. (ANSA).