Incidente sul lavoro a Jesi, muore autista in rogo camion

Incidente mortale sul lavoro a Jesi (Ancona) nella tarda serata di ieri: poco dopo le 22, deceduto l'autista di un autoarticolato della Mossucca Logistica e Trasporti di Melfi (Potenza), che stava trasportando componenti di trattori diretti allo stabilimento jesino della Cnh New Holland. L'uomo, Massimo Vido, 40enne, è rimasto ucciso nell'incendio del veicolo dopo aver urtato, per cause ancora da chiarire, un pilone del sottopasso ferroviario dalla linea ferroviaria Ancona -Roma in via Fontedamo.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un forte boato provenire dal sottopasso, e quindi le grida dell'uomo rimasto imprigionato nell'abitacolo del camion.

Sul posto due squadre VVF hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area dell'intervento, intervenuta anche la Polizia Stradale di Ancona, la polizia municipale di Jesi e i sanitari del 118, ma per l'autista non c'è stato nulla da fare.

Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti; chiusa anche l'uscita di Jesi Ovest della superstrada Ss 76 per evitare l'ingresso di veicoli nel sottopasso che potrebbe aver subito lesioni. Questa mattina, personale Rfi e del comune di Jesi sta effettuando verifiche al ponte. (ANSA).