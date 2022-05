Vaiolo scimmia: dimessa 24enne caso sospetto a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 31 MAG - È stata dimessa nel pomeriggiodi oggi dalla Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona la 24enne italiana, residente in Francia, ricoverata come "caso sospetto di vaiolo delle scimmie" (monkeypox). Lo fa sapere il direttore sanitario dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Arturo Pasqualucci. La donna era giunta a Torrette nel pomeriggio del 27 maggio per un eritema diffuso con vescicole e papule, difficoltà respiratoria, cefalea e febbre nei giorni precedenti. Insieme a lei, anche il figlio di 4 anni era stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale Salesi di Ancona, poi subito dimesso.

Su mamma e figlio sono stati eseguiti esami, volti a verificare l'effettiva presenza del virus, i cui esiti arriveranno in serata. La 24enne "è stata posta in autoisolamento nella sua abitazione - spiega Pasqualucci - in quanto le lesioni sono in via di guarigione, non c'erano più le condizioni per tenerla in ospedale". Intanto il reagente per eseguire il test "che sarebbe dovuto arrivare all'ospedale regionale di Torrette nella giornata di oggi, è stato spedito ieri dalla Germania, ma ad oggi non è ancora arrivato e dal tracciamento della spedizione risulta che arriverà domani. Non volendo attendere abbiamo deciso di inviare i campioni in Romagna, a Cesena. Attendiamo i risultati in serata" conclude Pasqualucci. (ANSA).