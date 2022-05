Università: McCourt e Spigarelli candidati rettori Macerata

(ANSA) - MACERATA, 31 MAG - Sono due le candidature formalizzate al decano Luigi Lacchè per la carica di rettore dell'Università di Macerata, nel sessennio 2022-2028. I candidati ufficiali sono John Francis McCourt, professore ordinario di letteratura inglese al Dipartimento di studi umanistici, e Francesca Spigarelli, ordinaria di economia applicata al Dipartimento di Giurisprudenza, entrambi presso l'ateneo maceratese.

McCourt è anche presidente dell'International James Joyce Foundation e componente del board dell'International Yeats Summer School. Prima di arrivare a Macerata, ha insegnato all'Università Roma Tre, dove è stato direttore del Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi irlandesi e scozzesi, e all'Università di Trieste, dove ha co-fondato nel 1997 la Trieste Joyce School, di cui oggi è presidente. Spigarelli, delegata del rettore all'autoimprenditorialità e al trasferimento tecnologico, alla politica europea della ricerca e, dal 2021, alla ricerca, nel 2013 ha fondato il China Center di Unimc. È anche referente italiano, su nomina ministeriale, in gruppi di lavoro della Commissione europea. Ha coordinato numerosi progetti europei nell'ambito del 7/o Programma quadro e di Horizon Europe, è esperto valutatore della Commissione europea e segretario generale della società italiana di economia e politica industriale per il 2019-2021. Le votazioni si terranno al Polo Pantaleoni il 29 giugno. Nelle prime due votazioni il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede dal giorno successivo al ballottaggio sino all'elezione. Il rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, dura in carica sei anni e non può essere rieletto consecutivamente per un secondo mandato. Il candidato che ottiene la maggioranza è proclamato eletto dal decano, nominato dal Ministro dell'Università e della ricerca ed entra in carica il primo novembre 2022 in questo caso. (ANSA).