Covid: nelle Marche ricoveri e casi in calo, due decessi

(ANSA) - ANCONA, 31 MAG - Ricoveri legati al covid, casi e incidenza in calo nelle Marche: i pazienti sono 69, -7 su ieri.

La diminuzione riguarda solo i pazienti in reparti non intensivi, che scendono a 59, mentre quelli in terapia intensiva (4) e quelli in semi intensiva (6) restano invariati.

L'occupazione delle intensive è invariata a 1,7%, mentre è in diminuzione per i non intensivi a 6,6%. I nuovi casi covid rilevati nelle 24 ore sono 547. Il tasso di incidenza cumulativo scende al 218,62 su 100mila abitanti (ieri 243,88.). I positivi sono il 20,9% dei 2.616 test diagnostici (2.998 i tamponi complessivi). La provincia di Ancona è ancora la prima per numero di nuovi casi, 173, seguita da Macerata con 114, Pesaro Urbino con 97, Ascoli Piceno con 73, Fermo con 62, oltre a 28 casi fuori regione. Le fasce di età più colpite restano 45-59 anni con 149 casi e 25-44 con 128, seguite da 60-69 anni con 75 casi. Due decessi nell'ultima giornata fanno salire il totale a 3.913: sono morti un uomo di 79 anni e una donna di 89.Ci sono 9 persone in osservazione nei pronto soccorso, 30 ospiti nelle strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 3.737, tra ricoverati e isolamenti, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 6.542, di cui 115 sintomatici. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 465.795.

