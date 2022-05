Lardini, Rossi, Santoni nominati Cavalieri del Lavoro

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo Giorgetti sono stati insigniti i Cavalieri al Merito del Lavoro.

Mi congratulo con i nostri nuovi Cavalieri marchigiani: Andrea Lardini, industria tessile Marche; Alberto Rossi, logistica portuale Marche; Giuseppe Santoni, Industria Calzaturiera Marche. Così in una nota il vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni. "Mi congratulo per le tre persone che come imprenditori si sono distinte nella.vita e soprattutto nel lavoro - aggiunge Carloni -. Ringrazio il presidente della Repubblica e il ministro Giorgetti per aver tenuto in grande attenzione il nostro territorio", scegliendo "tre persone che sono un esempio per tutti noi". (ANSA).