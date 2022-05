Ginnastica: World Cup a Pesaro dal 3 al 5 giugno

(ANSA) - PESARO, 30 MAG - Trentadue nazioni, centoquaranta ginnaste e trecento componenti delle delegazioni. Sono alcuni dei numeri della World Cup di Ginnastica Ritmica 'Pesaro 2022' che si terrà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 3 al 5 giugno.

Per la tredicesima edizione della manifestazione, che a causa delle restrizioni sanitarie imposte dall'emergenza Covid-19 nel 2020 è stata annullata mentre l'anno scorso si è svolta senza pubblico, l'Astronave pesarese torna a capienza piena (100%). La tappa italiana di Pesaro è quella che chiude il circuito della World Cup 2022 dopo gli appuntamenti di Atene (Grecia), Sofia (Bulgaria), Tashkent (Uzbekistan) e Baku (Azerbaigian). A difendere i colori azzurri le farfalle Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Maurelli (capitana) e Martina Santandrea. Tra le individualiste invece grandi protagoniste saranno le 'marchigiane' Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri della società Ginnastica Fabriano. In pedana le nazioni più forti al mondo: dall'Italia alla Bulgaria, fino a Cina, Giappone, Azerbaijan e Ucraina. Proprio la tappa italiana sarà l'unica dell'edizione 2022 della World Cup a cui parteciperà la squadra ucraina a causa del conflitto in corso.

La delegazione di Kiev, composta da 25 persone tra staff e ginnaste della nazionale senior e juniores, arriverà in Italia il 31 Maggio e ripartirà dopo due settimane alla volta di Tel Aviv dove si svolgeranno i Campionati europei. Per rendere possibile questa partecipazione c'è stata una forte mobilitazione che ha coinvolto più attori che si sono occupati della logistica e dell'ospitalità della delegazione ucraina.

"Pesaro investe sullo sport e lo sport investe su Pesaro" spiegano il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla Rapidità Mila Della Dora, ricordando che la Coppa del Mondo di ritmica "è diventata un appuntamento fisso della nostra programmazione, che quest'anno apre idealmente la stagione estiva". "Le Marche saranno di nuovo sotto i riflettori - aggiunge l'assessore regionale allo Sport Giorgia Latini - e con loro anche le nostre campionesse. È una grande soddisfazione". (ANSA).