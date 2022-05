Covid: Marche; ricoveri stabili e 2 deceduti tra cui 56enne

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Stabili i ricoveri per Covid-19 nelle Marche (restano 76) di cui quattro in Terapia intensiva (invariati), 6 in Semintensiva (-1) e 66 in reparti non intensivi (+1), 9 persone dimesse. Lo fa sapere la Regione.

Nelle ultime 24ore sono stati rilevati 206 positivi e l'incidenza ogni 100mila abitanti è scesa da 248,34 a 243,88.

Due le persone decedute, entrambe della provincia di Fermo e con patologie pregresse: si tratta di una 56enne di Amandola e una 94enne di Falerone; il totale dei decessi correlati alla pandemia nelle Marche sale a 3.911.

Per quanto riguarda i contagi molto basso il numero di tamponi eseguito nell'ultima giornata: 1.152 di cui 717 nel percorso diagnostico (28,7%) e 435 nel percorso guariti. A livello provinciale 76 contagi in provincia di Ancona, 49 nel Maceratese, 33 a Pesaro Urbino, 21 ad Ascoli Piceno e 15 a Fermo; 12 i casi da fuori regione. Il totale dei positivi scende a 3.751 (-35) e gli isolamenti domiciliari a 7.003 (-125) mentre i guariti/dimessi salgono a 465.236 (+239). (ANSA).