Convenzione Ancona, osteopata in Cardiochiurgia pediatrica

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Firmata la Convenzione tra Azienda Ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e l'associazione "Un Battito di Ali" per il progetto "Un Alleato in Corsia", il trattamento Osteopatico in Cardiochirurgia pediatrica e congenita. "Oggi si scrive un pezzo importante della storia che riguarda il reparto che sosteniamo, perché finalmente abbiamo ufficializzato la presenza degli Osteopati in Corsia. - commenta la presidente dell'associazione "Un Battito di Ali" Valentina Felici - Con questa convenzione entreranno in corsia due Osteopati con esperienza in ambito pediatrico per favorire il benessere di tutti i pazienti ricoverati, soprattutto nella fase post operatoria. In sinergia con il primario del reparto, dott. Marco Pozzi, si procederà alla realizzazione di una ricerca per studiare gli effetti del trattamento osteopatico e soprattutto valutarne l'efficacia".

"Da mercoledì 1 Giugno - continua la presidente - la nostra associazione si arricchisce di due nuove figure : il dott.

Alessandro Accorsi e la Dott.ssa Caterina Ottaviani. Abbiamo selezionato con cura i due professionisti che entreranno in reparto e valutato tutta la loro formazione in ambito pediatrico e siamo certi che insieme riusciremo a fare un bel progetto per il benessere dei piccoli ricoverati. Questo è il frutto di un bel lavoro di squadra svolto con la Direzione Generale degli Ospedali Riuniti, dott. Michele Caporossi che ha firmato con me la Convenzione e rinnovando il suo impegno a sostenere il progetto negli anni e l'URP che ci ha seguito in tutti i passi necessari. Ma devo ringraziare anche Il ROI (Registro Osteopati Italiani) e in particolare la dott.ssa Paola Sciomachen che da sempre supporta i nostri progetti di Osteopatia in corsia. L'1 e il 2 Ottobre organizzeremo un convegno a carattere nazionale in cui ci confronteremo su tre importanti aree tematiche: Osteopatia, progetti di gioco strutturato in corsia e sport per pazienti con patologia cronica. Tantissime associazione da tutta Italia verranno a relazionare sui risultati ottenuti in questi tre settori". (ANSA).