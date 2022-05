Cavalieri Lavoro: Santoni, radici e tradizione linfa sviluppo

(ANSA) - CORRIDONIA, 30 MAG - Giuseppe Santoni, imprenditore marchigiano del settore calzaturiero, è uno dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Questo riconoscimento - spiega Santoni all'ANSA - ha per me un valore importantissimo e mi riempie di orgoglio. Come imprenditore, sono convinto che le radici e la tradizione siano la linfa vitale di qualsiasi sviluppo". Nel sottolineare che "Business, ars e familia sono una sola cosa per me", l'imprenditore tiene a ricordare anche che "le radici sono il punto di partenza del fare impresa, che vuol dire creare valore. Santoni è un esempio virtuoso di questo approccio, altrove irripetibile. È un'impresa di famiglia, radicata nel territorio, che del 'genius loci' si nutre per restituire, a sua volta, valore, creando bellezza". "Sono molto orgoglioso di poter contribuire al benessere della nostra regione, e anche di riuscire a tramandare un sapere artigianale molto prezioso, grazie alla formazione delle nuove generazioni", dice ancora il patron del Gruppo. Che torna sul riconoscimento conferitogli dal Capo dello Stato: "Credo che questa onorificenza vada a confermare l'importanza del sostegno al territorio, alle persone, ai giovani da parte delle aziende. Il mio stile imprenditoriale, e quello di mio padre prima di me, è basato sulle persone. Per me - sottolinea Santoni - la dimensione umana e la responsabilità sociale sono fondamentali".

"Dedico quindi questo momento innanzitutto ai miei genitori, a mia moglie Alessia e ai miei figli Gabrio e Sofia Maria che mi sono sempre stati vicini in questo percorso, e ai miei dipendenti e collaboratori che da anni, giorno dopo giorno, lavorano con me al nostro ambizioso progetto. Questo riconoscimento è il premio di tutti coloro che camminano al mio fianco", conclude l'imprenditore. Il Gruppo Santoni nasce nel 1975 a Corridonia, nel cuore del distretto calzaturiero delle Marche, dall'intuizione di Andrea Santoni: industrializzare il processo artigianale mantenendo intatte qualità del design, ricerca dei migliori materiali, cura estrema della realizzazione. (ANSA).