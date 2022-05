Moto: Italia; Rossi, potevo correre ancora 4 anni...

''Avrei potuto correre ancora 3 o 4 anni, ma mi fanno male la schiena e le ginocchia e quindi da lì ho capito che ero diventato vecchio''. Valentino Rossi, visibilmente emozionato alla cerimonia di ritiro del suo numero 46 dalla MotoGp, che si è svolta sul rettilineo del circuito del Mugello pochi minuti prima dell'inizio delle qualifiche del Gran premio d'Italia, ha voluto, come ormai ci ha abituati, sdrammatizzare e scherzare sulla sua fine carriera sulle due ruote.

''Grazie per il meraviglioso supporto, il tifo e le emozioni di tutti questi anni - ha proseguito il campione di Tavullia -.

Ci ringraziamo a vicenda perché il pubblico del Mugello è stato sempre emozionante. Ieri sera parlavo con i miei amici e dicevo che il primo giro della domenica mattina del Mugello nel warm up è una delle emozioni più grandi per un pilota di moto e per questo è stato bello fare la cerimonia qui''. Sul nastro d'asfalto del rettilineo erano presenti tutti i suoi amici, meccanici, tecnici e team manager delle altre squadre che lo hanno voluto celebrare con un lunghissimo applauso. Davanti a tutti, invece c'era l'intero team Mooney VR46, la sua scuderia che adesso rappresenta il suo futuro nel motomondiale. Per l'occasione la direzione ha permesso al suo fan club di prendere posizione sulla tribuna centrale per assistere alla cerimonia.

Valentino Rissi nella sua carriera ha vinto 9 titoli mondiali, ha disputato 432 gare, ha ottenuto 232 podi, 115 vittorie e 65 pole position. (ANSA).