Lavoro: violazioni sicurezza, raffica multe e stop 2 cantieri

Pioggia di segnalazioni nell'ambito dei servizi di controllo dei cantieri edili da parte dei carabinieri del comando provinciale di Macerata in collaborazione con i colleghi del gruppo Tutela lavoro di Venezia, il nucleo ispettorato del lavoro di Macerata e con l'ausilio dei militari delle Compagnie di Civitanova Marche, Tolentino e Camerino. Complessivamente controllati 15 cantieri della Provincia per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori: ravvisati molteplici violazioni tra cui mancata protezione delle aperture verso il vuoto o di dispositivi di protezione. A Civitanova Marche segnalati due Amministratori unici di altrettante imprese edili in cantieri; multati per oltre 5mila euro ciascuno. A Tolentino l'amministratore unico di un'impresa emiliana è stato sanzionato per 10.810 euro, temporanea sospensione dei lavori con conseguente ulteriore ammenda pari a 3mila euro. Nel medesimo cantiere segnalato il titolare di impresa laziale in subappalto, multa pari a 5.896 euro.

A Belforte del Chienti segnalati i tre legali rappresentanti di una società locale, multa per ciascuno del valore di 7.371 euro. A Ussita sono state segnalate 5 persone di 3 ditte operanti nel medesimo cantiere, disposta la sospensione di un'attività imprenditoriale. (ANSA).