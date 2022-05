Turismo: le Marche puntano su bellezza piccoli borghi

(ANSA) - SAN GINESIO, 27 MAG - Le Marche puntano sempre più sulla bellezza dei piccoli borghi. Se ne è parlato oggi a San Ginesio (Macerata), il paesino dell'entroterra maceratese che ha ricevuto, mesi fa, il prestigioso riconoscimento di essere uno dei villaggi più belli del mondo (Bst tourism villages) da parte dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite.

Dopo il convegno si è svolta l'inaugurazione, presso il chiostro dell'auditorium Sant'Agostino, dell'esposizione dei quadri della Collegiata dal titolo "Ritorno alla bellezza", alla presenza, tra gli altri, del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, del vice presidente della Fondazione Merloni, Gian Mario Spacca e del sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco. Il ministro Garavaglia si è particolarmente soffermato sull'importanza di far conoscere e quindi promuovere "le aree interne e meno conosciute del nostro Paese. Borghi meravigliosi, come questo di San Ginesio, fanno parte del nostro straordinario patrimonio storico e artistico". Parlando del riconoscimento ottenuto da San Ginesio, il governatore Acquaroli ha sottolineato che il premio "da una parte ci inorgoglisce e dall'altra ci responsabilizza rispetto alle politiche di rilancio delle aree interne e dei borghi, che è uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione, che stiamo cercando di perseguire attraverso molte misure che partiranno insieme alla nuova programmazione europea. Una sfida complessa ma anche una grande opportunità da cogliere fino in fondo". Il sindaco ha elencato quanto l'amministrazione comunale sta mettendo in campo per rilanciare il borgo. "Un piano da 40 milioni - ha spiegato - che permetterà di migliorare il borgo e implementare i servizi".

