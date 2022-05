Intitolata a compositore Atanassov aula Conservatorio Pesaro

(ANSA) - PESARO, 27 MAG - Intitolata oggi un'aula del Conservatorio Rossini di Pesaro al musicista, compositore e direttore d'orchestra bulgaro Georgi Atanassov, a sottolineare il legame del maestro con la città. Presenti Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale; Salvatore Giordano, presidente del Conservatorio Rossini; Fabio Masini, direttore del Conservatorio; Tanya Dimitrova, console generale della Repubblica di Bulgaria a Milano; Silvia Dimitrova, del Consolato generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, che ha presentato un ricordo di Georgi Atanassov. Perugini ha ringraziato il Conservatorio Rossini "che ha portato avanti con passione e professionalità una ricerca archivistica, percorrendo in modo dettagliato il lavoro e la storia del compositore all'interno del nostro splendido Conservatorio". Secondo Giordano "l'opportunità di celebrare la memoria del maestro Atanassov è per l'Istituto motivo di particolare orgoglio sia per la consapevolezza di avere contribuito al percorso di formazione di un prestigioso artista europeo nel segno del nostro fondatore Rossini, sia come momento per riaffermare la fratellanza con un paese amico quale è la Bulgaria". "Oggi, in simultanea, si sta celebrando la stessa cerimonia nell'Accademia musicale di Plovdiv, città natale del compositore - ha detto Tanya Dimitrova -. Il maestro Atanassov ha frequentato con passione il Conservatorio, che oggi ci trova qui riuniti, e ci auguriamo che possa essere per sempre fonte di luce per i giovani musicisti e musiciste di domani". Presentati durante la mattinata slcuni dei documenti originali custoditi nell'Archivio di Stato di Pesaro che attestano il passaggio del grande direttore e compositore bulgaro in città. "Di particolare interesse - secondo Masini - le note riportate a margine dai docenti dell'epoca, 'diligentissimo e intelligentissimo', 'studioso e intelligente', che testimoniano le straordinarie qualità del giovane Atanassov, studente dell'allora Liceo Musicale di Pesaro". (ANSA).