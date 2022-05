Ecco 'SportINTour 2022' UsAcli, Lembo "felici di ripartire"

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna con la IX edizione lo SportinTour 2022.

Presentato nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro il progetto dell'Unione sportiva Acli con il patrocinio del Comune di Pesaro, alla presenza del sindaco Matteo Ricci, di Mila Della Dora (assessora alla Rapidità con delega allo sport), Damiano Lembo (Presidente Nazionale US Acli), Maurizio Tommasini (Vicepresidente Provinciale ACLI Pesaro), Stefania Azzi (Presidente Provinciale US Acli Pesaro) e Paolo Costantini (Presidente Associazione Albergatori di Pesaro). Tutti insieme per far ripartire lo sport nei weekend del 2-5 e 10-12 giugno che coinvolgeranno 152 ASD, 13 campionati nazionali, 7 stage, 2 congressi e altrettanti corsi di formazione di progetti nazionali per un totale di 2500 partecipanti e 6mila presenze alberghiere. "Siamo felici di tornare in questa splendida città e di ripartire perché dopo un periodo così lungo d'interruzione non era scontato ricominciare. Come ente di promozione sportiva, per noi non è solo un appuntamento di competizione sportiva, ma è un contenitore di buone prassi - spiega il presidente Nazionale Us Acli, Damiano Lembo -. Ci saranno tanti appuntamenti con seminari e convegni, ma vogliamo fare tutto con leggerezza e con l'attività sportiva che sarà la parte preponderante di questi due weekend".

"Una splendida opportunità per la città di Pesaro - ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci -. Acli è un'organizzazione presente sul territorio, che dà servizi utili, che fa attività sociale, che combatte contro la solitudine e che è anche promotrice di grandi eventi. Va forte sulla cultura, ma anche sullo sport. Questo sarà un evento fondamentale per la città, che aprirà la stagione estiva. Speriamo che dallo sport possa nascere un bel messaggio di pace". (ANSA).