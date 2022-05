Gianfranco Alleruzzo presidente Alleanza Cooperative Marche

(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - Il presidente di Legacoop Marche, Gianfranco Alleruzzo, è il nuovo presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane delle Marche, il coordinamento regionale che è composto dalle associazioni Agci, Confcooperative, Legacoop.

Alleruzzo subentra alla guida di Aci Marche a Massimo Stronati, presidente Confcooperative Marche. L'Alleanza cooperative rappresenta, nella regione, 900 cooperative con 350 mila soci e 24 mila dipendenti, con un fatturato di circa tre miliardi di euro.

"Stiamo attraversando ancora una volta un periodo di difficoltà, con forti impatti dal punto di vista economico e sociale - ha detto Alleruzzo dopo la sua nomina -. Una crisi che sta determinando conseguenze che si sommano a quelle precedenti e che è nostro compito affrontare, anche se siamo consapevoli che ha origini lontane e complesse. Per questo il movimento cooperativo intende realizzare con interlocutori territoriali, Regione, enti locali, associazioni di categoria, e nazionali, una alleanza strategica per un passaggio epocale, per uscire assieme da questo periodo nelle migliori condizioni economiche e sociali possibili. Il nostro timore, infatti, è che l'autunno possa avere conseguenze ancora più drammatiche rispetto a quanto successo finora". (ANSA).