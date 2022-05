Frontale tra due auto ad Ancona, 19enne grave in ospedale

Scontro frontale tra due auto in via Grotte ad Ancona nel tratto dopo il cimitero di Posatora: in gravi condizioni un 19enne, conducente di una delle due vetture, portato dai sanitari in ospedale a Torrette in codice rosso avanzato. Ferita anche una 32enne che guidava l'altra vettura a bordo della quale viaggiava anche un minore dell'età di 7 anni: le ferite subite dalla donna, portata all'ospedale di Torrette, e del minore, trasferito al Salesi, non sarebbero gravi. Sul posto Croce gialla, automedica del 118, vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

