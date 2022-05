Doping: steroidi anabolizzanti in casa, denunciato da Gdf

Nell'ambito di un'attività di servizio finalizzata al controllo economico del territorio, i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno sottoposto a sequestro probatorio 33 scatole, 3 flaconi, fiale e compresse contenenti steroidi, anabolizzanti, ormoni, testosterone, stimolatori della crescita e sostanze epatoprotettive, alcune delle quali utilizzate per cure oncologiche, altre destinate all'uso veterinario. Il sequestro è scattato per ricettazione e violazione della norma che punisce l'utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Per le stesse accuse è stato denunciato a piede libero alla Procura di Macerata il soggetto che deteneva i farmaci in casa senza che le condizioni sanitarie lo giustificassero.

L'estensione delle ricerche all'interno del veicolo dell'uomo ha portato a rinvenire e sequestrare, sotto il sedile del conducente, una pistola scacciacani Revolver mod. Bruni New 380, con canna otturata senza tappo rosso, e di 38 munizioni, in violazione degli articoli 4 e 5 della Legge 110/1975. Il denunciato deteneva anche 3 grammi di marijuana. (ANSA).