Covid: Marche, ricoveri sotto quota 100, -11 in 24ore

Prosegue la riduzione dei degenti per Covid-19 nelle Marche (-11 in un giorno) che scendono sotto quota 100 a 96: in Terapia intensiva restano in tre (invariato), in Semintensiva 12 (-4) e nei reparti non intensivi 81 (-7) mentre 19 persone sono state dimesse in 24ore. Lo comunica la Regione. Il quadro della giornata è completato da 619 positivi rilevati, con incidenza che scende da 318,82 a 297,07, e da una 94enne di Staffolo (Ancona) deceduta. Il totale regionale di vittime sale a 3.906.

I totale dei positivi scende a 3.913 (-92), gli isolamenti domiciliari a 8.610 (-330) mentre i guariti/dimessi sono 463.530 (+330). Attualmente sono 37 gli assistiti in strutture territoriali e 9 in osservazione nei pronto soccorso.

Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati eseguiti 3.002 in un giorno di cui 2.491 nel percorso diagnostico (24,8% di positivi) e 511 nel percorso guariti. Le fasce d'età con il numero più alto di positivi sono quelle 25-44 anni (179) e 45-59 anni (141). La suddivisione provinciale dei casi dà conto di 174 positivi ad Ancona, 118 a Macerata, 108 ad Ascoli Piceno, 106 a Pesaro Urbino e 81 a Fermo; 32 i casi provenienti da fuori regione. (ANSA).