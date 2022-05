Comunali: Conte, collanti transizione ecologica e inclusione

(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - "Non sono poche, sono tante le città in cui andiamo insieme in coalizione, quasi sempre con il Pd o con liste civiche". Lo ha detto, rispondendo ai cronisti, il presidente del M5s Giuseppe Conte arrivato a Jesi (Ancona) per lanciare la lista "Jesi Respira", appoggiata anche da Europa Verde, a sostegno del candidato sindaco, il consigliere uscente Pd, Lorenzo Fiordelmondo.

"Il Collante? - ha osservato Conte a proposito di coalizioni alle elezioni amministrative - Non può che essere, che siano amministrazioni assolutamente sensibili alla transizione ecologica vera, quella democratica, partecipata, sensibili a migliorare la qualità di vita dei cittadini, per aree verdi e spazi verdi e mobilità sostenibile; che siano sensibili, queste amministrazioni, a includere tutti, anche chi non ha voce, non lasciare nessuno ai margini del consorzio cittadino". (ANSA).