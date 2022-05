Area marina Conero: Europa Verde, Conte promuove battaglia

(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - Il presidente M5s Giuseppe Conte "diventa promotore della battaglia a favore dell'Area marina protetta del Conero". Lo annuncia Europa Verde Marche. A Jesi, a margine dell'incontro elettorale della lista Jesi Respira, formazione composta da Verdi e 5 stelle, l'incontro tra il presidente Conte e Gianluca Carrabs e Pier Franceso Corvino (Europa Verde), per sostenere l'istituzione dell' aerea marina protetta del Conero. Conte si è fatto subito promotore della battaglia. "Proteggere il mare della Costa del Conero non è un'opzione, ma un dovere - ha dichiarato l'ex premier -, d'altronde le aree marine protette nascono in tutto il mondo per tutelare, proteggere e valorizzare quei tratti di mare considerati di maggior pregio proprio come questo bellissimo tratto di costa". Presto, ha annunciato Conti, verrà a visitare questo territorio costiero.

Da tempo i Verdi sostengono che "l'aria marina protetta rappresenta una reale risorsa di sviluppo socio-economico e culturale di un territorio e rende più facile l'accesso a finanziamenti europei specificamente dedicati, e riceve finanziamenti dal Ministero dell'Ambiente e dalla Comunità Europea grazie ai progetti di ricerca generando un importante indotto economico".

"Creare un'area marina protetta - afferma Europa Verde - darà la possibilità a tutta questa fascia di costa di approcciarsi ad un nuovo modello di turismo, slow e sostenibile, rispettoso degli equilibri ambientali da una parte, ma allo stesso tempo dando, la possibilità al visitatore di vivere un'esperienza più consapevole e sostenibile. Oggi l'adesione del presidente Conte a questa battaglia - prosegue - aumenta notevolmente il peso politico della nostra proposta. Sarà il nostro punto di riferimento romano per veicolare le richieste al Parlamento e al Ministero". (ANSA).