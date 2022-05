Turismo: al via collegamenti estivi Snav Ancona-Croazia

(ANSA) - ANCONA, 25 MAG - Parte oggi da Ancona il primo collegamento Snav della stagione per Spalato, in Croazia. Le due città sull'Adriatico saranno collegate tre volte alla settimana fino ad ottobre con partenze da Ancona alle ore 19:30 il lunedì, mercoledì, venerdì e da Spalato alle ore 19:30 il martedì, giovedì e domenica. A luglio ed agosto è prevista una partenza supplementare il sabato sia da Ancona che da Spalato.

A bordo del cruise ferry Snav i passeggeri avranno la possibilità di imbarcare auto, moto e camper raggiungendo Spalato da Ancona con una navigazione improntata al comfort e all'efficienza. La nave è dotata di servizi di bordo come ristorante, self service, snack bar, area shopping. In occasione dell'avvio della stagione previste anche promozioni e voucher.

