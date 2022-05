Nft e musei, direttore Galleria Marche, sì a linee guida e corsi

(ANSA) - URBINO, 25 MAG - "Ben vengano linee guida dal ministero della Cultura e corsi di aggiornamento" per i musei sul tema degli Nft dell'arte, i 'not fungible token', riproduzioni digitali di opere d'arte registrate nella blockchain e numerate. Lo dice all'ANSA il direttore della Galleria nazionale delle Marche di Urbino Luigi Gallo. Secondo lui "ha fatto bene, anzi benissimo" la direzione genarle del Mic a frenare su questo fronte e a prendere del tempo per la riflessione. "Quando sono arrivato a Urbino, nell'autunno 2020 - racconta - erano stati avviati dei contatti, che non hanno avuto seguito: non sono state fatte quindi riproduzioni di opere delle collezioni della galleria". Lo scorso anno è arrivata la circolare ministeriale che ha imposto lo stop ai contratti in essere, una impostazione con cui Gallo è "assolutamente d'accordo". (ANSA).